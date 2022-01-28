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Происшествия28 января 2022 5:27

Жителю Нижнего Тагила грозит до 5 лет тюрьмы за кражи в общественном транспорте

Его задержали пассажиры
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Следствию было сложно собрать доказательства вины мужчины

Следствию было сложно собрать доказательства вины мужчины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в суд передали дело 39-летнего мужчины, которого обвиняют в кражах во время утренней давки в общественном транспорте. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 12 ноября 2021 года при совершении хищения имущества у двух пассажирок обвиняемый был задержан тремя мужчинами, следовавшими на том же автобусе, которые не только обнаружили похищенные вещи, но и передали обвиняемого сотрудникам органов внутренних дел, - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый занимался кражами из одежды и сумок пассажиров с сентября по ноябрь 2021 года. При этом мужчина работал на предприятии Дзержинского района, а жил в Тагилстроевском.

Следствию было сложно собрать доказательства вины местного жителя Нижнего Тагила. Однако помогло наличие в двух случаях камер видеонаблюдения в общественном транспорте.

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