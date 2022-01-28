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Происшествия28 января 2022 3:09

Следователи проводят проверку после гибели мужчины в пожаре в многоэтажке на ЖБИ

Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Проверку проводят следователи отделения Кировского района

Проверку проводят следователи отделения Кировского района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи проводят проверку после гибели мужчины в пожаре в многоэтажке на ЖБИ. Погибшему было 83 года.

- Проводится проверка следственным отделением Кировского района города Екатеринбурга. Предварительно смерть мужчины не носит криминального характера, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области.

Напомним, пожар произошел вечером, 27 января в доме на Сыромолотова, 28. Огонь распространился в квартире на пятом этаже на площади 15 квадратных метров. Из нее при помощи автолестницы были спасены два человека. Они были переданы бригаде скорой медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения и ожогами. Причина пожара устанавливается.

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