Памятник станет новым объектом для привлечения туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти установили бюст Павла Бажова. Как сообщает Правительство Свердловской области, он расположился на площадке около Дома-музея, где в 1879 году родился знаменитый уральский автор сказов.

— Это вклад в культурное развитие общества. Ведь здесь, в доме-музее, бывают и школьники, и взрослые, которые приезжают на экскурсии., – рассказал автор бюста, скульптор Александр Белоносов.

По словам директора Объединенного музея писателей Урала Ирины Евдокимовой, памятник станет новым объектом для привлечения туристов.

Напомним, что в 2021 году были завершены работы по благоустройству придомовой территории музея-усадьбы Павла Бажова в Сысерти. Там сделали тротуар, экопарковку, площадку и высадили цветы, также планируется строительство уборной, работы по которой должны завершится 1 октября.