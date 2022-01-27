Здание Пенсионного фонда в Екатеринбурге отремонтируют и сделают подсветку

Работы должны быть завершены до 1 июня. Фото: Мария ЛЕНЦ

Здание Пенсионного фонда на Мамина-Сибиряка,38 отремонтируют и сделаю подсветку. Как сообщается в материале, опубликованном на портале Госзакупок, ведомство ищет подрядчика и готово потратить на реконструкцию фасада 13,6 миллионов рублей.

- Принятые в паспорте фасадов решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, - сообщается в документе.

Согласно материалам, работы должны быть завершены до 1 июня.

Напомним, что в Екатеринбурге реконструируют гостиницу «Большой Урал». Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Планируется, что на ремонт будет потрачено 27,3 миллиона рублей.