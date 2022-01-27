Свердловские власти увеличили финансирование организациям, помогающим нуждающимся

В среднем на каждого человека было перечислено по 103 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области увеличили финансирование организациям, помогающим нуждающимся уральцам. Как сообщает Министерство социальной политики региона, 98 миллионов рублей было перечислено общественникам, которые работают с инвалидами, пенсионерами и другими людьми, которым необходима поддержка.

- Средства направлены десяти организациям и индивидуальным предпринимателям, которые помогли 947 свердловчанам. Таким образом, в среднем на каждого человека было выделено по 103 тысячи рублей, - рассказали в Министерстве.

Так, например, в фонд помощи детям-инвалидам с аутизмом было перечислено около 22 миллионов рублей, а организации, которая работает с ментальными нарушениями или психологическими расстройствами у детей, - больше 22,3 миллиона рублей.