В Свердловской области продолжает дорожать свежая капуста

Также за минувшую неделю подорожали продукты первой необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вторую неделю подряд продолжается существенный рост цен на свежую белокочанную капусту. За минувшие семь дня она добавила в добавила в стоимости еще почти на 8%. Теперь за килограмм этого овоща нужно отдать примерно 57,68 рубля. Такие данные приводит Свердловскстат.

Также в цене прибавили и другие овощи. Например, килограмм свеклы теперь стоит 43,33 рубля, это на 3.59% больше, чем на прошлой неделе. Кроме того, подорожала свежая морковь, в среднем за нее придется отдать 44,31 рубля, а также огурцы – за них надо заплатить до 180,69 рубля.

Также за минувшую неделю подорожали продукты первой необходимости: молоко, сахар, чай, гречка и макароны. Зато подешевел маргарин, хлеб и сливочное масло.