На участке трассы «Пермь-Екатеринбург» восстановили движение транспорта после лобового ДТП

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На участке федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург» восстановили движение для автомобилистов. Днем на 184 километре автодороги под Красноуфимском произошло лобовое столкновение двух большегрузов. Удар был настолько сильный, что 55-летний мужчина за рулем MAN погиб на месте происшествия, а дорожники стали отправлять транспорт в объезд.

- На автодороге Р-242 «Пермь-Екатеринбург» из-за ДТП было перекрыто движение, объезд был организован по съездам транспортной развязки. С 20:57 по местному времени проезд восстановлен в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

Как оказалось, в прицепе Renault находилось 20 тонн какао-порошка, а вот MAN перевозил более 20 тонн сферических гаек. Оба мужчины имели большой водительский стаж, водитель Renault за рулем уже 39 лет и привлекался к ответственности трижды, а погибший – 22 года и один раз соответственно.