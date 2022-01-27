Свердловские школы перейдут на ступенчатый формат обучения из-за COVID-19

Расписание будут составлять сами образовательные учреждения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Свердловской области перейдут на ступенчатый формат обучения из-за роста заболеваемости COVID-19. По словам министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова, график будет зависеть от количества учеников.

В разговоре с изданием "Коммерсант-Урал" у школьников занятия будут начинаться в разное время, у кого-то с первого урока, а у кого-то - со второго. Расписание будут составлять сами образовательные учреждения, также будут отменены общие перемены, а в столовую классы будут ходить по очереди.

Ранее стало известно, что школьников в Свердловской области не планируют переводить на дистанционное обучение из-за повышения уровня заболеваемости респираторными инфекциями, а также коронавирусом.