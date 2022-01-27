В Каменске-Уральском из горящей многоэтажки спасли четыре человека

Огнеборцы эвакуировали из здания девять жильцов. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском из горящей многоэтажки на улице Победы спасли четыре человека. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 27 января в 13:14.

- На площади 0,5 квадратных метров поврежден электрощит в подъезде на 2-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали шесть человек личного состава и три единицы техники. Они эвакуировали из горящего здания девять человек, а также с помощью специальных устройств спасли четыре человека. Пожар был потушен в течении четырех минут.

Напомним, что в Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ загорелась квартира, расположенная в многоэтажке по адресу Сыромолотова, 28. Пожарные получили сигнал в 18:39 по местному времени. Выяснилось, что огонь распространился на пятом этаже на площади в 15 квадратных метров.