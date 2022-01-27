В Богдановиче женщина-инвалид добилась постоянной выдачи бесплатных лекарств

Для устранения нарушения городской прокурор подал исковое заявление в суд Фото: Иван Макеев

В Богдановиче местная жительница, которая является инвалидом третьей группы, не получала бесплатных лекарств, полагающихся ей по закону. После проверки прокуратуры эту ошибку исправили. Из-за перенесенного ишемического инсульта женщина должна была получать медикаментозную терапию.

- Вопреки указанным рекомендациям льготное обеспечение инвалида по месту жительства не осуществлялось, препарат не предоставлялся, а его приобретение не профинансировано, что нарушает права заявителя на необходимую медицинскую помощь, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Для устранения нарушения городской прокурор подал исковое заявление в суд, чтобы региональный минздрав выделил деньги на необходимые препараты, а местная ЦРБ обеспечила бесперебойную выдачу лекарств на весь период лечения. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.