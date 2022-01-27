В Екатеринбурге из-за отключенных светофоров ВИЗ стоял в глухой пробке

На место приезжали экстренные службы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на ВИЗе образовалась большая пробка из-за отключенных светофоров. Как сообщают очевидцы, машина стояли около 40 минут, почти не двигаясь.

В ГИБДД пояснили, что на улицах Репина, Суходольская и Светлореченская не работали светофоры из-за отключения питания. В 18:00 движение было восстановлено.

Напомним, что в Екатеринбурге власти решили изменить схему движения по улице Горького и организовать одностороннее движение. Изменения коснулись участка от дома № 32 по проспекту Ленина до улицы Малышева. Постановление об этом подписал мэр города Алексей Орлов.

Также в Екатеринбурге на девять месяцев перекроют движение транспорта по улице Новокольцовской от Сибирского тракта до Александровского бульвара. Движение ограничат с 3 января по 30 октября 2022 года.

Администрация просит горожан отнестись с пониманием к перекрытию улицы и заранее планировать свой маршрут.