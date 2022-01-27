Футбольный клуб «Зенит» официально подписал экс-игрока «Урала» Арсена Адамова

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Футбольный клуб «Зенит» официально подписал контракт с экс-игроком «Урала» Арсеном Адамовым. 22-летний уроженец Нижнего Тагила, играя на позиции защитника, провел за «шмелей» 25 матчей и забил один гол. А в прошлом году даже попал в заявку сборной России.

- Контракт с защитником рассчитан до конца сезона-2025/26 и вступит в силу после прохождения футболистом углубленного медицинского обследования в Петербурге. «Зенит» приветствует Арсена Адамова в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых - говорится в сообщении пресс-службы питерской команды.

Игрок находился на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, когда появились первые новости о новом клубе. Президент «Урала» Григорий Иванов выражал надежду, что Адамов останется в команде до конца сезона.