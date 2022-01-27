В Екатеринбурге полицейские поймали двух наркозакладчиков

Известно, что ранее молодые люди не имели проблем с законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали двух молодых людей, которые делали закладки наркотиков. У местных жителей 27 и 22 лет нашли сразу 10 свертков с запрещенными веществами. Все произошло вечером 24 января около дома № 58/1 на улице Савкова.

- При осмотре телефона одного из задержанных оперативники нашли фото различных участков местности и их координаты. Во время осмотра точек было изъято 10 так называемых закладок с веществом неизвестного происхождения, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Экспертиза показала, что в свертках находился синтетический наркотик - метилэфедрон. Известно, что ранее молодые люди не имели проблем с законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», им грозит до 20 лет лишения свободы.