Само месторождение находится на севере области, его площадь достигает 20 квадратных километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на Avito продают месторождение золота за 35 миллионов рублей. Объявление опубликовано 18 января.

- Продается юридическое лицо имеющую лицензию на право пользования недрами СВЕ № 03936 БП, выданную 24.06.2021 года с целевым назначением на геологическое изучение включающего поиски и оценку, - говорится в сообщении.

При этом лицензия действует до 24 июня 2026 года и внесена в национальный реестр Роснедра. Само месторождение находится на севере области. Его площадь достигает 20 квадратных километров.

Также в объявлении говорится, что оцениваемые запасы месторождения доходят до 487 килограмм золота. В год на нем можно добывать по 90 килограмм.

Объявление опубликовано 18 января. Фото: скриншот сайта Avito

Автор уточнил, что в покупателю нужно будет вложить в проект около 100 миллионов рублей. В том числе 41 миллион уйдет на геологоразведочные работы. Еще 53 миллиона понадобятся на основные средства, в том числе на горную технику. И миллион рублей нужен будет на проектирование.

В качестве контактного лица в объявлении указан Игорь. Он рассказал «КП-Екатеринбург», что не продает месторождение а ищет инвесторов в свою компанию.

- Это такой заголовок. Месторождение у нас продавать нельзя. Мы получили в прошлом году лицензию на поиски и оценку ископаемых. На сегодняшний день выполнен проект геологоразведочных работ. Так как добыча золота – это финансовоемкое мероприятие, ищем инвесторов, чтобы совместно работать, - объяснил он.

Игорь добавил, что ему поступают звонки по объявлению. При этом некоторые просто интересуются из праздного любопытства. Также он рассказал, что выложил объявление на Avito, потому что в России нет подходящих площадок для подобных сообщений.

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