Участок трассы «Пермь-Екатеринбург» полностью перекрыли из-за лобового столкновения фур

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Участок федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург» под Красноуфимском полностью перекрыли из-за лобового столкновения двух большегрузов. Известно, что в этой аварии на месте погиб 55-летний водитель фуры MAN, он перевозил больше 20 тонн сферических гаек.

- На автодороге Р-242 Пермь-Екатеринбург, 184 километр произошло лобовое столкновение автомобилей Renault и MAN. Движение полностью перекрыто, будьте внимательны, - сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

Известно, что прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 58-летний мужчина за рулем фуры Renault не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Оба мужчины имели большой водительский стаж, водитель Renault за рулем уже 39 лет и привлекался к ответственности трижды, а погибший – 22 года и один раз соответственно.