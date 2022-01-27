В Екатеринбурге ледовый городок возьмут штурмом перед официальным закрытием

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге главный городок на площади 1905 года перед официальным закрытием возьмут штурмом. Планируется, что мероприятие проведут 29 и 30 января. Ледолазы посоревнуются в двух категориях: любители и профессионалы.

- Опытные спортсмены примут участие в открытом чемпионате города и посоревнуются в скорости – индивидуальное лазание или парные гонки, а также трудности – траверс, в финале с нижней страховкой, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Организаторами соревнований являются федерация альпинизма Свердловской области и молодежный клуб РГО «Уральский следопыт. Они приглашают к участию мужчин и женщин старше 16 лет, со своей стороны они готовы предоставить все необходимое снаряжение.

В эти же дни пройдет международный конкурс «Ледовое граффити». В творческих состязаниях примут участие художники из 14 стран. Они будут писать картины, посвященные теме «Русские народные сказки», на ледовом полотне.