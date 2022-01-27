В Нижнем Тагиле в этом году после ремонта откроется детский сад-ясли № 10

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в 2022 году после капитального ремонта откроется детский сад-ясли № 10. Планируется, что его смогут посещать 60 малышей от года до трех лет. На месте проведения работ побывал глава города Владислав Пинаев. Известно, что на данный момент строители уже закончили все демонтажные работы.

- При комплексной реконструкции детский сад не только обретет практически новое здание, но и получит самое современное оборудование. Здесь будет создана новая образовательная среда – с удобной мебелью и оборудованием, - цитирует начальника управления образования Татьяну Удинцеву пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Здание на улице Оплетина закрыли на ремонт еще в ноябре 2019 года из-за аварийного состояния. Кстати, в этом году также начнется ремонт еще одного детского сада. Дошкольное учреждение находится на улице Карла Марка.