В Екатеринбурге владелец автосервиса выплатит 1,2 млн рублей работнику за сломанный позвоночник

Районная прокуратура внесла руководителю автосервиса представление об устранении выявленных нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге владелец автосервиса выплатит 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда своему сотруднику, который получил на работе тяжелые травмы. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел 24 апреля 2021 года на территории ООО «Трак Систем» в ремонтном боксе на улице Гурзуфская.

- В ходе осуществления ремонтных работ прицеп автоэвакуатора упал на автослесаря, - говорится в сообщении прокуратуры.

Сотрудник получил компрессионный осложненный оскольчатый перелом тела L1 позвоночника с полным нарушением проходимости по спинному мозгу. По результатам расследования были выявлены многочисленные нарушения требований техники безопасности. Районная прокуратура внесла руководителю автосервиса представление об устранении выявленных нарушений.

Ранее Житель Свердловской области смог отсудить у бывшего работодателя 700 тысяч рублей за тяжелые травмы на производстве, которые он получил в августе 2019 года. Тогда мужчина работал в «Госткабель». В ночную смену при перемотке кабеля петля зацепила и обмотала ногу работника. Его кабелем притянуло к барабану и намотало на него. Мужчина стал инвалидом второй группы.

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