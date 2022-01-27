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Общество27 января 2022 11:56

После повышения стоимости проезда в Екатеринбурге могут вернуть единый проездной

В него хотят включить и метро
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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При расчете «Екарта» как и раньше будет действовать скидка на поездку

При расчете «Екарта» как и раньше будет действовать скидка на поездку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после повышения стоимости проезда в общественном транспорте могу вернуть единый проездной. Об этом заявил зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Николай Вахлов.

- На случай если РЭК примет такое решение, мы разработали вариант введения проездного на четыре вида транспорта. То есть для горожан этот вариант будет наиболее удобным, - приводит его слова пресс-служба мэрии.

Вахлов отметил, что комитет также продумал вопрос пересадочных тарифов. Власть предлагает два – 30 и 60 минут. По предварительным данным, в последний тариф будет включено и метро. Также Вахлов подчеркнул, что при расчете «Екарта» как и раньше будет действовать скидка на поездку.

О повышении цен на проезд в общественном транспорте на прошлой неделе заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Заседание Региональной энергетической комиссии, на которой определят стоимость проезда, пройдет 31 января.

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