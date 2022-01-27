Южане-наркоторговцы, нелегально жившие в Нижнем Тагиле, отправлены под стражу

Оба нелегала из Узбекистана задержаны в Нижнем Тагиле и помещены под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 января в 16:30 на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле бдительные сотрудники полиции остановили иномарку «Ниссан Алмера». В машине оказались нелегально жившие на территории России гости из Узбекистана 27-летнего водитель Шугли Ахмаджонов и его 31-летний пассажир по фамилии Гофуров.

Мужчины, как ранее писала «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, жили вместе в съемной квартире в доме № 5 по улице Южная через дорогу от школы.

Оба уроженца Узбекистана до 2018 года легально трудились на территории России, работая на стройке. Однако потом срок действия документов закончился, но возвращаться на родину желания не было.

В какой-то момент Ахмаджонов и Гофуров встали на кривую дорожку, которая в России, как правило, приводит к длительным срокам заключения. Дорожка эта называется наркоторговля.

По информации источника «КП-Екатеринбург», оба нелегала занимались распространением наркотиков, в частности, героина, при помощи закладок, которых, после проверки телефона одного из задержанных, обнаружилось на территории Нижнего Тагила целых 46.

По свежим данным от источника, 26 января стражи порядка возбудили в отношении гостей-нелегалов уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Оба задержаны и находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас для силовиков важно найти поставщиков наркотиков.