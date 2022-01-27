Жителя Ирбита приговорили к 3 годам строгого режима за поджог жилого дома

Мужчину признали виновным по двум статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Ирбитского района Андрея Ефремова приговорили к трем годам строгого режима за поджог дома соседей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что в ночное время с 22 на 23 августа 2021 года Ефремов, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, спичками поджег сено в кормушке деревянного сарая, расположенного на соседнем участке, - говорится в сообщении.

В сарае были две коровы. Однако огонь заметил хозяин и потушил его. Действия Ефремова нанесли ущерб в 300 тысяч рублей. Осужденный не остановился на этом и позже во дворе своего дома отрубил топором от автомобильного колеса кусок резины. Этот фрагмент он положил на кучу мусора под навесом и поджег все это.

Затем Ефремов прошел в сарай в своем дворе и с помощью бересты поджог его. Также он зашел на участок соседей, с которыми они проживал в одном доме, и поджог сарай. В итоге сгорел жилой дом, сарай, навес, баня и пристрой. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

Ефремова признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога), части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества).

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