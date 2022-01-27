В Екатеринбурге полицейские задержали на дороге детей-попрошаек

Дети подходили к автомобилям и просили у водителей деньги Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге напротив дома № 27 на улице Технической прямо на проезжей части полицейские задержали четверых детей-попрошаек. Они подходили к автомобилям и просили у водителей деньги. Сотрудники МВД заметили их на дороге во время рейда по профилактике нарушений ПДД несовершеннолетними.

- Сотрудники ДПС ГИБДД Екатеринбурга совместно с инспектором по делам несовершеннолетних остановили женщину, которая сопровождала четырех малолетних детей, которые ходили по проезжей части и занимались попрошайничеством, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина попыталась сбежать, увидев людей в форме, но ее задержали. Оказалось, что детям она никем не приходится, и просто попрошайничала вместе с ними. Кроме того, выяснилось, что она не является гражданкой России и находится на территории страны без соответствующего разрешения. Женщине грозит административное наказание за нарушение миграционного законодательства.

Пока полицейские искали родителей детей-попрошаек их поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сейчас полицейские установили законных представителей несовершеннолетних. Они будут привлечены к ответственности.