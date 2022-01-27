В Артемовском налетчики взорвали банкомат, но деньги не взяли

Стражи порядка ищут налетчиков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Артемовский, расположенном в сотне километров от Екатеринбурга, в ночь на 27 января преступники взорвали банкомат, расположенный возле магазина «Норма» в микрорайоне «Лесная».
Деньги из банкомата налетчики забрать не смогли, так как не добрались до ячейки с купюрами. Всего в банкомате, по данным источника «КП-Екатеринбург», находились 1 118 000 рублей.
- Около полуночи поврежден банкомат «СКБ-Банка» по улице Дзержинского в городе Артемовский. В результате действий неизвестных банкомат имеет механические повреждения, денежные средства не похищены, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции города.
Сейчас стражи порядка ищут налетчиков, в связи с чем, обратились к горожанам, которые могут анонимно поделиться информацией о попытке дерзкого ограбления по телефонам 8 34363 2 12 02, либо 02.