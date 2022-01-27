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Общество27 января 2022 10:26

Парень, пропавший неделю назад в Екатеринбурге, сбежал с девушкой в Пермь

Полиция продолжает его поиски
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Из Екатеринбурга парень вместе с девушкой направился в Кольцово Фото: Лиза Алерт

Из Екатеринбурга парень вместе с девушкой направился в Кольцово Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге в пятницу, 21 января пропал 18-летний Данил Гетманов. На его поиски бросились волонтеры и сотрудники полиции. Силовики выяснили, что молодого человека не раз видели, когда он направлялся с девушкой в Пермь. Об этом полицейским рассказали таксисты.

- Сотрудниками полиции города Камышлова в ходе оперативно-розыскных мероприятий опрошены родственники и знакомые Данила. Также установлен водитель такси, который довозил Данила с девушкой из Камышлова до Екатеринбурга. Также установлен второй водитель такси, который довозил молодую пару из Екатеринбурга до аэропорта Кольцово, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МО МВД России «Камышловский».

Напомним, Данил во время пропажи был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы и черные ботинки. У молодого человека худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы.

Сотрудники МО МВД России «Камышловский» просят сообщать всех кому что-либо известно о местонахождении Данила по телефону дежурной части 8 (343) 7523221.

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