В Свердловской области запустили квест-маршрут ко дню рождения Павла Бажова

Краеведы создали авторский проект ко Дню рождения Павла Бажова Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 143-летию уральского писателя Павла Бажова краеведы презентовали квест-маршрут по мотивам событий из жизни и творческих идей автора знаменитых сказов.

Маршрут включает 14 географических точек, это населенные пункты Свердловской области. В список попали Екатеринбург, Сысерть, Полевской, Камышлов, гора Азов, Косой Брод, Мраморское и другие места.

Любой желающий может проехаться по маршруту самостоятельно, скачав официальное приложение проекта под названием «Куда», созданное фондом «Наш Урал». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- В маршрут входят два дома-музея Павла Петровича, екатеринбургский и сысертский, а также дом писателя в Камышлове, где он жил, - говорит руководитель фонда Марина Чеботарева.

Еще одна часть географических точек проекта связана с местами действия в сказах писателя. Это, например, Синюшкин колодец, который воссоздали рядом с Азов-горой.

Третья часть точек на маршруте – туристические объекты, созданные по мотивам творчества Павла Бажова. Среди них – скульптуры Хозяйки Медной горы и Данилы-мастера, которые установлены в городе Полевской.