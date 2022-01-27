В Екатеринбурге будут судить водителя фуры за смертельное ДТП

Удар пришелся как раз на ту часть машины, в которой находился водитель Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в суд передали дело 30-летнего жителя Тюмени, который спровоцировал смертельное ДТП на ЕКАДе. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Авария произошла утром 17 ноября 2021 года. Обвиняемый управлял тягачом Volvo с полуприцепом. На автопоезде были шины со стертым рисунком протектора. Кроме того, на одной оси были шины с разным рисунком протектора, что запрещено правилами дорожного движения.

- Обвиняемый перед выездом должен был проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства, - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчина ехал по ЕКАДу в сторону Серовского тракта со скорость 69 километров в час. Он допустил занос. Задняя часть полуприцепа выехала с проезжей части вправо и въехала в металлическое ограждение. После этого полуприцеп вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с Range Rover.

Внедорожник в свою очередь отбросило на металлическое ограждение, затем на полосу, где он столкнулся с другой фурой. Водитель Range Rover скончался в больнице от полученных травм через пять дней после аварии.

Водителя фуры с тягачом Volvo обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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