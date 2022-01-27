«Заболевших гораздо больше»: эксперт – о бешеном скачке заболеваемости в Свердловской области

За сутки было зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 9 945. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области очередной антирекорд заболеваемости – 1 896 случаев коронавируса за сутки. По мнению эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, это обусловлено сильной заразностью нового штамма «омикрон».

- За два года вирус очень сильно изменился. В 2020 году мы пережили две волны: летнюю и зимнюю. Во время второй случился коллапс в системе здравоохранения, от чего у нас министра сняли. Была очень неприятная ситуация с ковидом. Осенью появилась «альфа», потом «гамма». Позже в Индии возникла «дельта». Сейчас у «омикрона» в верхних дыхательных путях в 70 раз выше уровень концентрации, чем у «дельты». Если первая инфекция моментально уходила в глубь легких. То сейчас все идет в сторону заразности, - рассказал «КП»-Екатеринбург Александр Соловьев.

Эксперт также добавил, что рост заболеваемости на Среднем Урале будет продолжаться еще 2-3 недели.

- Наши цифры по заболеваемости – это капля в море. В Израиле идет счет по 46 тысяч заболевших в день. А мы не можем обеспечить тестами всех с симптомами ОРВИ. На самом деле заболевших гораздо больше, - пояснил врач.

Напомним, что в Свердловской области стартовала вакцинация подростков. Для этого была завезена вакцина «Спутник М».

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