На дорогах из Карпинска из-за АЧС выставили КПП

В очаге распространения инфекции проведена масштабная дезинфекция Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах из Карпинска из-за вспышки африканской чумы свиней выставили круглосуточные контрольно-пропускные посты. На них дезинфекцируют все проезжающие автомобили. На территории введен карантин - запрещено вывозить и продавать свиней, продукты убоя и продукты их переработки.

- В настоящее время определяются угрожаемая зона и зона наблюдений. Ветеринарами будет проводиться учет и осмотр животных в хозяйствах, которые вошли в эти зоны, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В очаге распространения инфекции уже провели дезинфекция. На территории работает спецтехника сводного областного мобильного противоэпизоотического отряда.

- Ветеринары обращаются к владельцам свиней с требованием: в случае падежа животных не уничтожать туши самостоятельно, а немедленно сообщать об этом в ветстанцию, - отмечают в департаменте информполитики.

Напомним, что 26 января в подсобном хозяйстве в Карпинске произошел падеж 82 животных из-за заражения африканской чумой свиней. Источник заражения сейчас устанавливается специалистами.