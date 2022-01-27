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Происшествия27 января 2022 8:50

На дорогах из Карпинска из-за АЧС выставили КПП

На территории введен запрет на вывоз животных и их продажу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В очаге распространения инфекции проведена масштабная дезинфекция

В очаге распространения инфекции проведена масштабная дезинфекция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах из Карпинска из-за вспышки африканской чумы свиней выставили круглосуточные контрольно-пропускные посты. На них дезинфекцируют все проезжающие автомобили. На территории введен карантин - запрещено вывозить и продавать свиней, продукты убоя и продукты их переработки.

- В настоящее время определяются угрожаемая зона и зона наблюдений. Ветеринарами будет проводиться учет и осмотр животных в хозяйствах, которые вошли в эти зоны, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В очаге распространения инфекции уже провели дезинфекция. На территории работает спецтехника сводного областного мобильного противоэпизоотического отряда.

- Ветеринары обращаются к владельцам свиней с требованием: в случае падежа животных не уничтожать туши самостоятельно, а немедленно сообщать об этом в ветстанцию, - отмечают в департаменте информполитики.

Напомним, что 26 января в подсобном хозяйстве в Карпинске произошел падеж 82 животных из-за заражения африканской чумой свиней. Источник заражения сейчас устанавливается специалистами.

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