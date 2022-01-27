В аварии на свердловской трассе с легковушкой и длинномером погибла 25-летняя девушка

Девушка ездила за рулем шесть лет Фото: УГИБДД по Свердловской области

В аварии на трассе между Екатеринбургом и Каменск-Уральским погибла 25-летняя девушка. Она находилась за рулем Skoda, вылетевшей во встречный длинномер Scania с 19 тоннами кирпича утром, 27 января. В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии.

- Водитель Scania, девушка 1996 года рождения, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Каменска-Уральского, не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем Scania, под управлением водителя 1988 года рождения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным госавтоинспекторов, девушка имела стаж вождения автомобилем 6 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 7 раз. Водитель Scania имеет стаж вождения 14 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз. Он рассказал, что легковушка неожиданно для него выехала на встречную полосу, он предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям исключить опасные маневры, призывает быть внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД.