На Урале задержали двух рецидивистов, обманывавших пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП»

Подозреваемыми являются 30-летний житель Екатеринбурга и 42-летний житель Двуреченска. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Каменске-Уральском полиция задержала двух жителей Екатеринбурга, которые «гастролировали» по городам региона и обманывали пенсионеров. Они были курьерами, которые забирали деньги у пожилых людей, в схеме «Родственник попал в ДТП», сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полиция остановила «Жигули», в которых предположительно были мошенники. В салоне машины были два человека. Ими оказались 30-летний житель Екатеринбурга и 42-летний житель Двуреченска. Оба были раньше несколько раз судимы. Также рецидивисты оказались неработающими.

Под чехлом переднего пассажирского сидения стражи порядка нашли 28 пятитысячных купюр. Также у одного из задержанных при себе было 20 тысяч рублей. Полиция подозревает двух уральцев в мошенничестве по схеме, в которой на стационарный телефон пенсионерам звонят лжеродственники и сообщают, что попали в ДТП.

Под чехлом переднего пассажирского сидения стражи порядка нашли 28 пятитысячных купюр. Фото: предоставлено Валерием Горелых

- Начало разговора по телефону обычно начиналось с истеричного крика звонившего о помощи. Пожилые люди, как правило 30-х или 40-х годов рождения, порой сами называли имя своего близкого. Например, «Люда, внучка, это ты?», - рассказал Горелых.

Затем телефон брал «следователь». Он рассказывал пожилому человеку историю, в которой его родственник, например, перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель дорогой иномарки якобы поворачивал руль и разбивал машину, чтобы не сбить пешехода. Лжесиловик заявлял, что водителю нужно выплатить компенсацию, иначе заведут уголовное дело.

В январе 2022 года по такой схеме зарегистрировано 11 случаев мошенничества. Горелых отметил, что задержанные находятся под стражей. Их проверяют на причастность к сотням аналогичных ранее совершенных преступлений.

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