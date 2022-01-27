Меценаты подарили больнице аппараты ИВЛ для недоношенных малышей

Фото: Фонд святой Екатерины

Учредители Фонда святой Екатерины на 30 миллионов рублей закупили для Областной детской клинической больницы 14 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Их разместили в отделении реанимации и интенсивной терапии, где они будут помогать дышать малышам, в том числе с экстремально низкой массой тела от 500 грамм.

- Для нас это очень важно, поскольку к нам поступают самые тяжелые маленькие пациенты со всей Свердловской области, - рассказал главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов. - Мы лечим и выхаживаем и новорожденных, и детей старшего возраста, в том числе после хирургических операций, кардиохирургических операций, детей с паллиативным статусом, детей с экстремально низкой массой тела.

Медики отмечают, что аппараты ИВЛ позволяют сократить время нахождения детей с низкой массой тела в реанимации, что влияет на качество их последующей жизни. Кроме того, оборудование помогает анализировать состояние легких ребенка.

Аппараты ИВЛ позволяют сократить время нахождения детей с низкой массой тела в реанимации Фото: Фонд святой Екатерины

Отметим, что в 2021 году учредители Фонда святой Екатерины передали в больницы региона 26 аппаратов ИВЛ и другое оборудование. Всего с начала пандемии меценаты выделили на поддержку медицины Свердловской области более 2,3 миллиарда рублей.