В Екатеринбурге задержали бухгалтера автошколы, укравшую 250 тысяч рублей

Женщина пыталась обмануть полицейских Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала 30-летнюю бухгалтера автошколы на улице Белореченской, которая присвоила деньги, перечисленные за обучение. Женщину подозревают в краже 259 тысяч рублей, сообщает городское УМВД.

- При этом 30-летняя жительница Екатеринбурга брала деньги из сейфа по частям. Сумма, в среднем, варьировалась от 5 до 20 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Руководитель автошколы обратился с заявлением в полицию 11 января. Бухгалтер поняла, что нанесла ущерб на значительную сумму и попыталась избежать наказания. Она рассказала полицейским, что неизвестный в общественном транспорте якобы украл у нее большую сумму наличных. Стражи порядка усомнились в правдивости информации.

Позже полицейские установили, что женщина причастна к краже денег из кассы автошколы. Бухгалтер дала явку с повинной и раскаялась в содеянном. Женщина будет возмещать ущерб сама. На нее завели дело по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Бухгалтеру грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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