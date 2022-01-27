За ночь из Екатеринбурга на полигоны вывезли 8 тысяч тонн снега

Коммунальщики круглосуточно чистят город от снега и борются с образованием льда на улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

За ночь коммунальщики вывезли из Екатеринбурга на полигоны восемь тысяч тонн снега. Об этом сообщает мэрия.

- Для обработки проезжих частей и тротуаров было использовано 13,6 тонны противогололедных материалов и 22 тонны фракционного песка, - говорится в сообщении.

По поручению мэра Алексея Орлова коммунальщики круглосуточно чистят город от снега и борются с образованием льда на улицах. В первую очередь они расчищают остановки общественного транспорта, тротуары и другие пешеходные зоны.

В ночь на 27 января улицы Екатеринбурга убирали 22 комбинированные дорожные машины (КДМ), 27 тракторов, 13 снегопогрузчиков, 19 фронтальных погрузчиков, 137 самосвалов, 21 грейдер и другая спецтехника. Также в уборке принимали участие 108 рабочих.

Днем коммунальщики продолжат прометать основные магистрали и тротуары. Пешеходные зоны будут убирать вручную. На улицы города выйдут 221 спецмашина и 408 рабочих. Несколько бригад будут вывозить снег с улиц Краснофлотцев и Мичурина.