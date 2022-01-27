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Происшествия27 января 2022 5:39

В Екатеринбурге в автобусе с пассажирами разбилось стекло

Полиция проводит проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Очевидцы утверждают, что по автобусу стреляли

Очевидцы утверждают, что по автобусу стреляли

В Екатеринбурге вечером, 26 января, неизвестные разбили стекло в автобусе 57 маршрута, в котором находились пассажиры. Инцидент произошел на остановке «Кунарская».

Как рассказали очевидцы группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», по маршрутке стреляли, однако в полиции это опровергли.

- Сообщение о повреждении стекла в автобусе поступило вчера в отдел полиции №10. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время информация о том, что повреждения транспорту причинены с использованием какого-либо оружия, не подтверждается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

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