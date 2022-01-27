На территории Нижнетагильского комбината столкнулись два поезда

». Столкновение случилось при маневровых работах на комбинате. Фото: Уральская транспортная прокуратура

На территории Нижнетагильского металлургического комбината столкнулись два поезда. В результате частичные повреждения получили четыре вагона, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

- Пути не повреждены, вред окружающей среде не причинен. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 26 января на станции «Коксохим». Фото: Уральская транспортная прокуратура

Инцидент произошел вечером 26 января на станции «Коксохим». Столкновение случилось при маневровых работах на комбинате. Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее, 10 января, на станции «Екатеринбург-Сортировочный» ночью произошел сход первой тележки грузового вагона с каменным углем. Во время схода вагона никто не пострадал, задержек пассажирских поездов не было.