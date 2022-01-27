В Цыганском поселке мужчина сбежал от приставов в мороз в домашней одежде

Приставы арестовали автомобиль должника Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Цыганском поселке мужчина, увидев приставов возле своего дома, сел в машину в домашней одежде, не смотря на мороз, и пытался сбежать. Сотрудники ФССП нагрянули к жителю Екатеринбурга, чтобы арестовать его машину за то, что тот не оплачивал кредит.

- В Верх-Исетское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ об обращении взыскания на заложенное имущество - автомобиль Лада Гранта. Мужчина купил машину в кредит, а расплачиваться за него не стал, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Интересно, что спустя недолгое время мужчина передумал и вернулся к дому, где его ждали приставы. В итоге его автомобиль арестовали и передали банку, которому он не выплачивал кредит. Если в ближайшее время он не приступит к погашению заложенности, автомобиль «уйдет с молотка».