Всего без отопления и горячей воды остались 30 домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пионерский поселок отключили от отопления и горячей воды из-за повреждения трубопровода на улице Уральской, которое обнаружила накануне, 26 января, диагностическая служба.

- Чтобы не допустить порыва трубы в случае сильных холодов специалисты подали заявку на ремонт 27.01 в течение дня, - рассказали в пресс-службе ЕТК. - Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок.

По данным компании, учитывая температуру наружного воздуха, температура в помещениях не опуститься ниже нормативных 20 градусов. Всего без отопления и горячей воды остались 30 домов.

Сейчас 20 специалистов с помощью четырех единиц специализированной техники меняют шесть метров изношенной трубы. Ремонт планируется завершить до 23:00.

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