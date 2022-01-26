Власти Нижнего Тагила хотят построить новый киноконцертный зал в кинотеатре «Современник»

Стоимость ремонта составить около миллиарда. Фото:2ГИС

Власти Нижнего Тагила хотят построить новый киноконцертный зал в старом кинотеатре «Современник». Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев во время своей пресс-конференции.

- Сейчас думаем, где взять денег, чтобы капитально отремонтировать «Современник». Структура зала позволяет его не переделывать, но что-то нужно делать со сценой, - сказал градоначальник.

Владислав Пинаев также добавил, что закупка новой современной аппаратуры и реконструкция обойдется в миллиард рублей. На данный момент здание находится в плохом состоянии, несмотря на это сносить его не планируют.

Напомним, что АО «Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод» выставил на продажу свою долю в концертно-демонстрационном комплексе «Современник» в Нижнем Тагиле. Организатором торгов является компания «РТ-Капитал».