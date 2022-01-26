В центре Екатеринбурга вспыхнуло два автомобиля

На место оперативно приехали две единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на проспекте Ленина вспыхнули машины Ford Fiesta и Lada Granta. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 26 января в 16:10.

- На площади двух квадратных метров повреждены кузов автомобиля Lada Granta, салон и моторный отсек автомобиля Ford Fiesta, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две единицы техники и девять человек личного состава. Огнеборцы потушили пламя за две минуты. Причина возгорания неизвестна, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в Екатеринбурге ночью, с 25 на 26 января, пожар произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома на Амундсена. Пожарным пришлось эвакуировать из задымленного подъезда 28 человек, трое из которых дети.