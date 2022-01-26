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Общество26 января 2022 18:59

В Свердловском онкодиспансере зафиксировали вспышку коронавируса

Зарегистрировано 4 случая заноса заболевания
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Ситуация сейчас находится на контроле.

Ситуация сейчас находится на контроле.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском онкодиспансере зафиксировали вспышку коронавируса. Как сообщает уральский Роспотребнадзор, на данный момент зарегистрировано 4 случая заноса заболевания в трех отделениях.

- Центральным Екатеринбургским теротделом Управления Роспотребнадзора организовано эпидрасследование и проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе обследование контактных лиц, - сообщает Роспотребнадзор.

Ситуация сейчас находится на контроле.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 26 января 2022 года коронавирус подтвердился у 1364 человек, из которых 662 человека - это жители столицы Среднего Урала.

Также за сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 8 человек. Общее число жертв пандемии в регионе – 9 934 человека.

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