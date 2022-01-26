Криминальные группировки устроили разборки с выстрелами на окраине Екатеринбурга

Участники уже установлены и опрошены.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Уральские криминальные группировки устроили разборки на окраине Екатеринбурга. Как сообщает осведомленный источник «КП-Екатеринбург», все происходило на границе с Березовским, рядом с кафе «Каспий».
Начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых рассказал, что участники применили зарегистрированный травматический пистолет, а причиной конфликта стал финансовый долг в сфере бизнеса, связанный с лесозаготовками.
- Погибших и раненых, к счастью, нет. Ни одна из сторон официальных заявлений представителям МВД писать не стала, - рассказал Валерий Горелых.
Участники уже установлены и опрошены. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливают органы внутренних дел.
Напомним, что на Урале задержали влиятельного вора в законе, которого обвиняют в экстремизме. Он организовал запрещенное движение прямо в колонии. Также обвиняемый сумел наладить финансирование деятельности запрещенной организации.