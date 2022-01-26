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Общество26 января 2022 17:12

Екатеринбурженка добилась регистрации в России препарата для пересадки донорских легких

Вероника Соковнина сама нуждается в растворе Perfadex Plus
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: Instagram Вероники Соковниной

Фото: Instagram Вероники Соковниной

Екатеринбурженка Вероника Соковнина, которая более полутора лет ждет пересадки легких, добилась от властей регистрации раствора Perfadex Plus для перевозки донорских органов. По словам девушки, на это потребовалось четыре месяца. При этом ее петиция собрала 129 тысяч подписей,

- Рада, что мой монолог превратился в полноценный диалог с властью. Я рада, что нашу историю не замяли, а довели до того финала, который мы заслужили. Искренне надеюсь, что уже через две-три недели раствор появится в Склифе, в НИИ им. Павлова, в Шумакова, - написала на своей страничке в Instagram Вероника Соковнина.

Примечательно, что девушка успела переболеть коронавирусом, а также ей пришлось переехать в столицу, так как трансплантации легких проводят только в Санкт-Петербурге и Москве. В России с 2020 года операции были приостановлены как раз из-за отсутствия раствора для перевозки донорских легких.

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