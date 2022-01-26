В Свердловской области ищут 45-летнего челябинца

В день пропажи он был одет в темно-синие джинсы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ищут 45-летнего Егорова Ивана Александровича из Челябинской области. По данным поискового отряда «Лиза Алерт» мужчина вышел из дома 1 января 2022 года в городе Касли и не вернулся.

В день пропажи он был одет в темно-синие джинсы, синюю шапку, черные ботинки и синюю ветровку.

Особые приметы:

Рост: 176 сантиметров

Цвет глаз: зеленый

Цвет волос: темно-русый

Телосложение: нормальное

Мужчина вышел из дома и не вернулся. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Егорова Ивана Александровича, просим позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Напомним, что в Каменске-Уральском пропала 89-летняя Черноскутова (Бычкова) Елизавета Федоровна. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении пенсионерки ничего неизвестно с 24 декабря 2021 года. Бабушка нуждается в медицинской помощи.