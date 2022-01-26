В Краснотурьинске сотрудники колонии задержали трех мужчин с наркотиками

Сейчас полицейские проводят следственные действия, чтобы выявить возможных сообщников задержанных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске сотрудники исправительной колонии смогли задержать трех молодых людей, которых подозревают в распространении наркотиков. Утром 26 января в ИК-3 поступил сигнал о подозрительных мужчинах, которые находятся на прилегающей территории учреждения. По оперативной информации, у них с собой были запрещенные вещества.

- В ходе досмотра их автомобиля сотрудниками полиции было найдено и изъято два пакетика, предположительно, наркотических средств. Изъятые вещества направлены на исследование, - уточнили в ГУФСИН по Свердловской области.

Сейчас полицейские проводят следственные действия, чтобы выявить возможных сообщников задержанных, а также установить каналы поставки и сбыта наркотиков. Ранее в Екатеринбурге патрульные задержали 28-летнего парня с крупной партией запрещенных веществ, с собой у него было порядка 70 граммов наркотиков.