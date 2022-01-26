Губернатор Евгений Куйвашев занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей Свердловской области

Глава региона обогнал полпреда президента по УрФО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей региона. По данным «Бизнес Журнала.Урал» он обошел полпреда президента по УрФО Владимира Якушева, который расположился на второй стройке топа.

Замыкает тройку лидеров рейтинга мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он долгое время служил в МВД, с 2020 занимал должность первого заместителя главы уральской столицы, позже временно исполнял полномочия главы Екатеринбурга, а 9 февраля 2021 был избран градоначальником города.

Напомним, что нижнетагильский бизнесмен, председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс», Олег Сохраннов обошел в рейтинге влиятельности, опубликованном на сайте «Бизнес Журнал.Урал», замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.

Ежедневно в течение месяца издание публиковало список бизнесменов, политиков, общественных деятелей, журналистов, которые, по мнению экспертов, оказывают существенное влияние на жизнь в регионе.