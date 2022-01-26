В Каменке-Уральском пропала 89-летняя пенсионерка

Женщина вышла из дома и не вернулась. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Каменске-Уральском пропала 89-летняя Черноскутова (Бычкова) Елизавета Федоровна. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении пенсионерки ничего неизвестно с 24 декабря 2021 года.

Женщина вышла из дома и не вернулась, информации о том, в чем она была одета в день пропажи нет. Бабушка нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы:

Рост: 162 сантиметра

Цвет волос: черные с проседью

Цвет глаз: карие

Телосложение: худощавое

Бабушка нуждается в медицинской помощи. Поисковой отряд "Лиза Алерт"

Если вы знаете, где может находиться Черноскутова (Бычкова) Елизавета Федоровна, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке или инфоргу Наталье (Пума) 8-904-383-17-48.

Напомним, что в Екатеринбурге сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов разыскивают 17-летнего парня. Нуриллаев Азизджон пропал еще 11 января. С этого дня о его местонахождении ничего неизвестно.