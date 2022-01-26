В Каменке-Уральском пропала 89-летняя пенсионерка

Женщина вышла из дома и не вернулась. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
В Каменске-Уральском пропала 89-летняя Черноскутова (Бычкова) Елизавета Федоровна. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении пенсионерки ничего неизвестно с 24 декабря 2021 года.
Женщина вышла из дома и не вернулась, информации о том, в чем она была одета в день пропажи нет. Бабушка нуждается в медицинской помощи.
Особые приметы:
Рост: 162 сантиметра
Цвет волос: черные с проседью
Цвет глаз: карие
Телосложение: худощавое
Бабушка нуждается в медицинской помощи. Поисковой отряд "Лиза Алерт"
Если вы знаете, где может находиться Черноскутова (Бычкова) Елизавета Федоровна, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке или инфоргу Наталье (Пума) 8-904-383-17-48.
Напомним, что в Екатеринбурге сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов разыскивают 17-летнего парня. Нуриллаев Азизджон пропал еще 11 января. С этого дня о его местонахождении ничего неизвестно.