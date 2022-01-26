В Екатеринбурге женщина обокрала квартиру в многоэтажке на Шефской

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 28-летняя жительница поселка Большой Исток обокрала квартиру местной жительницы, которая проживает на улице Шефской. Пострадавшая написала заявление и рассказала, что из ее жилища пропали ценные вещи и одежда, общую сумму ущерба она оценила в 25 тысяч рублей.

- Найти злоумышленницу оказалось просто, так как она оставила на месте происшествия следы обуви и отпечатки пальцев. Воровкой оказалась не работающая и ранее судимая за кражу женщина. Она уже дала признательные показания, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Теперь ее проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», ей грозит до шести лет лишения свободы.