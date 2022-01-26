Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 14:39

В Свердловской области к 2030 году обновят автобусный парк и 80% трамвайной инфраструктуры

Регион может войти в федеральную программу обновления транспорта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Анонс этого мероприятия сделал губернатор Евгений Куйвашев

Анонс этого мероприятия сделал губернатор Евгений Куйвашев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области собираются обновить практически все автобусы большого класса, а также 80% трамвайной инфраструктуры, благодаря федеральной программе развития общественного транспорта, планируется, что изменения произойдут к 2030 году. Анонс этого мероприятия сделал губернатор Евгений Куйвашев.

- Кроме обновления подвижного состава общественного транспорта инициатива предполагает запуск городских электричек в восьми агломерациях. Маршруту электрички «Екатеринбург – Новокольцовский» подходит для этого по всем параметрам, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам главы региона, он уже поручил правительству подготовить все необходимые документы и скорректировать областные программы, чтобы воспользоваться программой «Мобильный город». Ранее при поддержке «федералов» регион получил новые автобусы к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а позже часть транспорта обновили, благодаря проекту «Безопасные качественные дороги».

0