В Свердловской области к 2030 году обновят автобусный парк и 80% трамвайной инфраструктуры

Анонс этого мероприятия сделал губернатор Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области собираются обновить практически все автобусы большого класса, а также 80% трамвайной инфраструктуры, благодаря федеральной программе развития общественного транспорта, планируется, что изменения произойдут к 2030 году. Анонс этого мероприятия сделал губернатор Евгений Куйвашев.

- Кроме обновления подвижного состава общественного транспорта инициатива предполагает запуск городских электричек в восьми агломерациях. Маршруту электрички «Екатеринбург – Новокольцовский» подходит для этого по всем параметрам, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам главы региона, он уже поручил правительству подготовить все необходимые документы и скорректировать областные программы, чтобы воспользоваться программой «Мобильный город». Ранее при поддержке «федералов» регион получил новые автобусы к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а позже часть транспорта обновили, благодаря проекту «Безопасные качественные дороги».