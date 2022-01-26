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Здоровье26 января 2022 14:39

Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, чем «омикрон» отличается от гриппа

Симптомы двух заболеваний схожи
Авторы (2):
Алиса ЩЕДРИНА
Людмила ВАРАКИНА
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Симптомы гриппа и "омикрона" схожи

Симптомы гриппа и "омикрона" схожи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал, как отличить новый штамм коронавируса «омикрон» от гриппа.

- «Омикрон» вызывает симптоматику близкую к гриппу. Но при гриппе четко наблюдаются резкое повышение температуры, ломота в теле, выраженная интоксикация, - говорит эпидемиолог. - У «омикрона» симптомы следующие: могут быть нехорошие ощущения в горле, небольшой насморк. И уже потом потихоньку повышается температура. Не исключается и понижение температуры. Но это единичные случаи.

Также эксперт рассказал, что в Екатеринбурге «омикроном» болеют не только взрослые, но и дети. В том числе, из-за этого на дистанционное обучение в школах города перевели 407 классов, а также 87 группа в детских садах.

В третьей декаде января 2022 года в Екатеринбурге стартовала вакцинация школьников от коронавируса. Вакцина «Спутник М» на днях поступила в регион.

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