Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как «омикрон» переносят дети

Вакцинация школьников от коронавируса стартовала в Екатеринбурге Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал о том, как дети переносят новый штамм коронавируса «омикрон».

- Омикрон есть у взрослых, а если есть у взрослых, значит, будет и у детей. Это как раз та группа населения, которая очень хорошо распространяет инфекцию. Бессимптомные формы могут быть. И чаще всего они бывают у детей. Эти исследования проводит Роспотребнадзор, - рассказывает Александр Харитонов в эфире радио «Комсомольская правда». - Пораженность у детей достаточно высокая. Выявление детей в классах приводит к выводу всего класса на дистант. Почему мы не переводим на дистант всех? Потому что сегодня есть все условия для того, чтобы прервать цепочки распространения.

Напомним, что по данным на 26 января 2022 года в Екатеринбурге на дистант переведены 407 классов, а также 87 групп в детских садах. В городе согласие на вакцинацию дали 4 тысяч школьников (в возрасте до 15 лет это делают их родители).

В Свердловской области зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом, при этом, смертность от вируса резко поползла вниз.